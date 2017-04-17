За годы совместной жизни Ким Кардашьян и Канье Уэст прошли через многое. Вопреки всем слухам и сомнениям по поводу их неизбежного раскола, влюбленные до сих пор вместе и счастливы, воспитывая двоих детей: трехлетнюю Норт и годовалого Сейнта.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Апр 16 2017 в 7:24 PDT

Накануне Ким поздравила Канье с третьей годовщиной свадьбы, опубликовав на своем официальном сайте несколько архивных снимком со дня торжественной церемонии, которая прошла во Флоренции.

«Поздравляю с третьей годовщиной, малыш! Спасибо тебе за то, что ты — лучший муж и отец. Я люблю тебя!».

Отметить такой важный день супруги решили скромно, проведя время за романтическим ужином в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Как сообщил портал E! News, сейчас Ким и Канье стараются работать над своим браком: «В трудные времена они объединяются, и дети помогают им в этом. Они проходят через многое, но всегда помогают друг другу и советуются друг с другом». Похоже, это действительно так. На днях папарацци застали пару во время прогулки по Диснейленду с их дочкой Норт, а позже подловили супругов, когда те обедали в Малибу.

Фото: kimkardashianwest.com, instagram.com, globallookpress.com