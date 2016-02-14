Актриса Равшана Куркова и генеральный директор «Главкино» Илья Бачурин расстались год назад. Экс-возлюбленные были вместе около четырех лет, а Илья даже сделал Равшане предложение. Но, как говорится, не сложилось.

Публикация от ilya_bachurin (@ilya_bachurin) Фев 14 2016 в 3:35 PST

После этого Куркова полностью погрузилась в работу, а вот Бачурин нашел утешение в объятиях звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой, с которой впервые вышел в свет осенью прошлого года, тем самым заявив о своих отношениях. С тех пор поклонники пары пристально следят за развитием романа знаменитостей и не упаскают возможности лишний раз сравнить новую возлюбленную Ильи с его бывшей девушкой.

Публикация от Надежда Сысоева (@inadenka) Июн 15 2017 в 5:00 PDT

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июн 15 2017 в 12:24 PDT

Так, например, и случилось после церемонии закрытия 28-го «Кинотавра», где по красной дорожке прошлись многие звезды, включая Куркову, Бачурина и Сысоеву. Надежда, вероятно, устав от постоянных сравнений, решила высказать свое недовольство на странице в Instagram.

«Сравнивают с Равшаной.», «С Ильей они смотрятся вообще шикарно. Надя лучшая поэтому он с ней», «Ну если быть справедливыми, Вы Надя все таки увели его...Он тогда еще занят был.», «Они с Равшаной Курковой разные вообще, хоть и обе хороши но по разному», — разделились во мнениях пользователи Сети.

Фото: instagram.com, Александра Погиба