Светлана Пермякова 17 февраля отметила день рождения. Поздравили ее не только бывший гражданский супруг Максим Скрябин, родные, друзья и коллеги, но и новый возлюбленный. Актриса призналась, что познакомилась с очень симпатичным ей мужчиной. Правда, пока эти отношения только начинаются.

С военным по имени Александр Светлану познакомил их общий друг. Все вместе они отправились в театр незадолго до Нового года, где мужчина и пригласил телеведущую на свидание.

«Человек он взрослый, на три года старше меня. Ответственный. Да что там объяснять – он военный. Саша не побоялся подойти, выразить восхищение и пригласить поужинать. Я согласилась. Возможно, это было легкомысленно. Но почувствовала к нему какую-то симпатию. Рада, что этот человек появился в моей жизни. Поскольку я сильно занята, он тоже, не получается дойти даже до конфетно-букетного периода. Все в телефонных разговорах. Бывает, встречаемся на кофе или пообедать... Некоторые вещи Саша пока не чувствует, надо намекать. Говорю ему про День святого Валентина. Он сразу начинает думать, мол, что-то ведь надо дарить, как-то удивлять. Признаюсь: «Мне было бы приятно». И человек от своей военной формы и уставов отходит, не прочь организовать, к примеру, романтический ужин с цветами», – рассказала Пермякова в интервью StarHit.

Напомним, несколько лет Светлана Пермякова встречалась со своим помощником и впоследствии директором Максимом Скрябиным. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных не смущала, однако вступать в брак они не спешили. В июле 2012 года у Светланы и Максима родилась дочь Варвара, которую они растят вместе.

Фото: Instagram, globaolllookpress.com