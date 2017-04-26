Сегодня 33-летняя певица Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, который младше ее на восемь лет. Торжественная церемония прошла в Исламском культурном центре в Киеве по всем татарским традициям: на невесте было закрытое белое платье, а обряд провел мулла. На свадьбе присутствовали родные и друзья молодоженов.

Публикация от Свiтське Життя (@svitsketv) Апр 26 2017 в 3:17 PDT

Сама девушка поделилась радостным событием, опубликовав на своей странице в Instagram фото в белоснежном платье. Поклонники артистки тут же поспешили поздравить ее с началом замужней жизни: «Будьте счастливы», «Потрясающая невеста! Какое изумительно кружево! Желаю любви до конца жизни, взаимопонимания и всего самого светлого!», «Поздравляю!) Счастья и благополучия вашей семье!», «Мои поздравления! Любви и взаимопонимания!!», «ПОЗДРАВЛЯЮ! Любви вам!!!», «Обалдеть, как быстро это произошло. Ты только недавно фотографию с кольцом выложила . Я так рада. Ты теперь ЖЕНА! Любви вам вечной! И много деток!».

Супруги познакомились три года назад в кругу друзей. Молодой человек приехал в Киев из Симферополя, чтобы окончить магистратуру по специальности «медицинская радиофизика». Впервые об отношениях Джамалы и Бекира заговорили в прошлом году, когда пара вышла в свет, посетив фестиваль короткометражных фильмов в Киеве.

Фото: instagram, facebook.com