Синтия Никсон 15 лет жила в браке с английским профессором Дэнни Мозесом и родила от него двоих детей. На протестной акции, на которой родители выступали против уменьшения государственного финансирования школ, актриса познакомилась с активисткой образовательного движения Кристин Маринони.

Вместе они с 2004 года, в 2011 году поженились, а сейчас воспитывают шестилетнего сына Макса. В интервью Radio Times Никсон призналась, что до встречи с Маринони у нее не было сексуальных отношений с женщинами или даже намеков на нечто подобное:



«Я никогда до этого не встречалась и даже не целовалась с женщинами. Так что, когда мы начали видеться, Кристин ждала до послденего и боялась, что я запаникую: что будут значить такие отношения для меня лично и как они могут повлиять на мою карьеру. Но дело в том, что в каком-то смысле я не замечала, что она женщина. Окончательно она успокоилась, когда познакомилась с моей мамой».

Фото: Instagram, Global Look Press