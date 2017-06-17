Около года назад хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская узаконили свои отношения. Однако дело ограничилось лишь походом в ЗАГС, а вот торжественную церемонию возлюбленные решили устроить этим летом. Подробности свадьбы пока остаются в секрете, однако некоторые детали Анастасия все-таки рассказала своим подписчикам в Instagram. Накануне Шубская опубликовала фото, где поблагодарила съемочную команду за предсвадебное видео, которое снималось в Сочи.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Июн 17 2017 в 11:48 PDT

«Спасибо нашим организаторам и всей съемочной команде за наше особенное предсвадебное видео и за то, что с первого дня общения слушали нас и умели услышать, чего именно мы хотим», — написала модель.

Кроме этого, жена хоккеиста сказала отельное спасибо популярному среди звезд агентству Анны Горожей «Свадьберри», которое и занялось организацией церемонии.

«Отдельно хотим поблагодарить @anna_gorod и @alexandra_partyvision за организацию съемок нашей красивейшей love story», — заключила Анастасия. Остальные подробности торжества влюбленные пока не разглашают.

Фото: instagram.com