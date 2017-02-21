Певица Юлия Проскурякова никогда не скрывала, что была влюблена в своего кумира, Игоря Николаева. Сегодня пара в браке, воспитывает красавицу-дочь. И оба они трогательно поздравляют друг друга с годовщиной.

«КАК ЭТО БЫЛО ДАВНО... 11 лет назад, 21 февраля 2006 года ко мне на концерт в Екатеринбурге пришла девушка, ставшая моей Судьбой, моей Женой и Мамой нашей чудесной дочки Вероники! Сегодня наш день», — написал Игорь Николаев в своем блоге.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Фев 20 2017 в 6:31 PST

«Ты мое Счастье. 11 лет... счастья, заботы, любви, доброты и настоящего мужского плеча! Спасибо Тебе. Любовь это прекрасно и пусть так будет всегда!!! И никакие грозы и дожди не помешают нашему Счастью», — ответила ему Юля в своем.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Фев 20 2017 в 9:36 PST

«Ни какой паказухи, от вас веет счастьем!!!! Игорь, ты нашел свою половинку!!!!», «Счастья вам и любви!!! Игорь, Юля по настоящему Вам предана, умница!!!», «Юля, мы любим Вашу семью, счастья и взаимной любви на долгие годы... Пусть Господь благословит нас на все самое лучшее», — восхищены фанаты.

Напомним, что долгое время Юля и Игорь пытались стать родителями, женщина даже просила Матронушку о помощи. Наконец им удалось зачать, малышка появилась на свет в одной из заграничных клиник. В своей авторской колонке на портале «Летидор» звезда откровенно рассказала, как боролась за жизнь недоношенной дочери. В своем блоге звезда регулярно показывает, как девочка растет и развивается, делает первые уверенные шаги.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем паре еще долгих лет вместе.

Фото: starface.ru, instagram.com