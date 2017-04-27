Сегодня покоритель миллионов женских сердец Стас Михайлов отмечает свое 48-летие. Певец уже вовсю принимает поздравления от звездных коллег, но самой первой слова любви написала, конечно же, его супруга Инна.

В своем блоге женщина опубликовала милое семейное фото, подписав: «@stas_mihailoff Иногда удивляюсь своему везению и удачливости. У меня есть ты. Ради тебя я всегда держу себя в тонусе, стараюсь быть лучше, всегда улыбаюсь сама себе, когда вспоминаю тебя. Ты обещал сделать меня счастливой и сдержал слово. Поздравляю и люблю тебя, дорогой мой. С днём рождения #люблюнемогу».

Спустя несколько часов Инна вновь выложила в Instagram несколько снимков мужа. Вероятно, женщина хочет показать всему миру и всем поклонницам Стаса как сильно она его любит.

«Моя любовь», - написала Михайлова.

Напомним, что супруги познакомились в 2006 году, а спустя пять лет официально зарегистрировали свои отношения.

Фото: instagram