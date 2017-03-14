Компанию принцу Уильяму составили друзья и две светловолосые девушки модельной внешности. Фотографии компании уже появились в Сети, и теперь их горячо обсуждают поклонники британской монаршей семьи и журналисты. Выяснилось, что одной из спутниц герцога стала 24-летняя австралийская модель Софи Тейлор.

Принц Уильям весело провел время не только на горнолыжном склоне, но и в одном из ночных клубов курорта Вербье, сообщает Daily Mail. Правда, никаких очевидных вольностей, судя по снимкам папарацци, герцог себе не позволил.

Фото: eastnews.com, globallookpress.com, Instagram