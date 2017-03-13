Василиса Володина дала советы женщинам после 30 лет: как найти своего мужчину и баланс между карьерой и семьей. Астролог посоветовала при выборе избранника не завышать планку и не бояться конфликтов. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» она призналась, что сама порой сильно ссорится с мужем:

«Мы с мужем не совсем сходимся в политических воззрениях и порой жестко друг с другом схлестываемся. У Сережи свои аргументы, причем весомые, у меня свои. Но это точно не является определяющим в наших отношениях. Поэтому тут вопрос, в чем именно тебя не слышат. Если во всем – это печально».

Володина посоветовала не закрывать глаза на проблемы, а работать над отношениями, если они действиетльно важны для вас: «Иногда судьба играет злую шутку: когда ты партнера много лет не воспитывал, а потом понял, что все, больше не можешь. А он просто такой невоспитанный. Так с детьми часто происходит. Ты до 10 лет его не заставлял чистить зубы, а в 10 уже не смог. И вырос у тебя человек, который просто не привык это делать. Если над отношениями не работать сразу, потом достучаться очень сложно. Когда ваши совместные годы проходят во взаимном росте и изменениях, через 20 лет рядом не окажется чужой человек. Я гарантирую».

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