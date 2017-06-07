20 мая Пиппа Миддлтон стала законной женой финансиста Джеймса Мэттьюза. Роскошная церемония, на которую были приглашены около 200 гостей, прошла в графстве Беркшир.

После торжества молодожены отправились в свадебное путешествие. Сначала они грелись под жаркими лучами солнца на острове Тетиароа во Французской Полинезии, проживая на элитной вилле с круглосуточным сервисом.

Затем супруги улетели в Австралию, где их первой остановкой стал Сидней. Там Пиппа и Джеймс поселились в пятизвездочном отеле Park Hyatt, где одна ночь стоит 11 000 фунтов стерлингов, а после полюбовались объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО — скалой Улуру в регионе Алис-Спрингс.

На днях журналисты поймали влюбленных в аэропорту города Перта. На удивление, Миддлтон не стала прятаться от прессы, а рассказала, как они с мужем проводят время, сообщает портал WMJ.ru.

«Мы действительно великолепно проводим время», — с улыбкой заявила сестра герцогини Кембриджской.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru