Актер признался, что его семейная жизнь не такая идеальна, как кажется

Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе шесть лет. Они растят двоих детей и кажутся идельной парой. В интервью «СтарХит» Павел рассказал, что они с Агатой неоднократно находились на грани развода:

«Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия».

Кроме того актер заявил, что пока не хочет еще раз становится отцом: «Нет, ни в коем случае, пока надо остановиться. Хватит нам мелких». Напомним, что 3 марта прошлого года у Павла и Агаты родиалсь дочь Мия, у них также подрастает 4-летний сын Тимофей.

Фото: globallookpress.com, Instagram