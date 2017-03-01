Капитан команды Washington Capitals Александр Овечкин и его супруга, дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, Анастасия живут в Вашингтоне. Настя призналась, что до переезда в США всю работу по дому за нее обычно выполняла прислуга, а теперь она стала самостоятельной женщиной и научилась готовить.

«В Москве я не готовила, а здесь начала. Делаю борщи, котлеты. Саша мою еду хвалит, особенно ему нравятся биточки с сыром в сливочно-грибном соусе с гречкой или рисом. Я постоянно ищу в интернете новые рецепты — недавно запекла куриное филе с майонезом, сыром и помидорами», — рассказала Шубская в интервью Tatler.

Сама Анастасия старается ограничивать себя в еде, не ест сладкого — бережет фигуру. Шубская отказалась не только от лакомств, но и от карьерных амбиций. Дочь Веры Глаголевой окончила продюсерский факультет ВГИКа и снялась в нескольких фильмах, но в итоге решила посвятить себя семье:

«Я нашла любимого человека в раннем возрасте и могу не работать, чтобы зарабатывать. Делать то, что приносит удовольствие. Сниматься для журналов мне нравится. Было бы интересно заниматься тем, чему я училась, работать в продюсировании. Но здесь этого я никак развить не могу. А лететь в Лос-Анджелес — значит оставлять мужа. Каким бы ни было доверие, жена должна быть рядом. Любовь на расстоянии — это не любовь».

Фото: Instagram, globallookpress.com