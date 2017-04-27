Николай Басков и Софи Кальчева начали встречаться в начале 2014 года, а спустя полгода «натуральный блондин» сделал ей предложение. До сих пор возлюбленная артиста носит звание невесты. Как раннее сообщал Николай, к своим 40-ка годам он изменил взгляды на личную жизнь. Его и Софи полностью устраивает «гостевой брак»: «Мне с моей сумасшедшей жизнью такой союз удобен. Мы видимся у меня, хотя чаще я приезжаю к Софи».

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Апр 30 2017 в 7:51 PDT

Сейчас Басков гастролирует по России со своим шоу «Игра» в сопровождении невесты. В разговоре с журналом «Теленеделя» Николай сообщил, что они с Кальчевой трепетно относятся к личному пространству, а, чтобы не надоесть друг другу во время тура, они «по рецепту Леонида Агутина и Анжелики Варум» просто берут разные номера.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Май 10 2017 в 12:42 PDT

Сам артист признается, что возлюбленная время от времени дает ему поводы для волнения. Примером тому стало одно из выступлений Софи, когда она упала с двухметровой высоты и, как ни в чем не бывало, продолжила петь.

«Железная женщина, что и говорить!», - восхищается Николай.

На высказывание о том, что мужчины постарше ищут молоденьких девушек, Басков возразил: «Это не моя история. Мы с Софи люди одного поколения, я на 4 года ее старше. Может быть, я еще не в том возрасте, когда надо начинать пить кровь молоденьких девушек, чтобы самому казаться моложе.». К тому же, он считает невесту исключением из правил, потому что она всегда на позитиве, не дает ему скучать и это благоприятно влияет на его состояние.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Апр 27 2017 в 9:46 PDT

«Не было случая, чтобы я от нее уставал или был раздражен. Мне нравится, когда люди совершенно спокойно существуют как вместе, так и порознь. В этом рецепте, видимо, и есть залог успешной семейной жизни.», - заключил Николай.

Фото: instagram.com