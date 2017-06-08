Получить заветную статуэтку пришли самые яркие и талантливые исполнители, среди которых был музыкант Кит Урбан, ставший победителем сразу в нескольких номинациях. В этот вечер все внимание было приковано не только к популярному певцу, но и к его любимой жене Николь Кидман, которая сопровождала артиста на протяжении всей церемонии.

Для выхода в свет актриса выбрала весьма откровенное черное платье с кружевными вставками, во всей красе продемонстрировав соблазнительную грудь.

Супруги были просто неразлучны, не стесняясь, показывали свои чувства перед многочисленными камерами. Так, Урбан после получения награды в номинации «Лучшее видео» произнес трогательную речь, посвященную Кидман. Музыкант назвал супругу «любовью всей его жизни», а также пообещал дочкам, шестилетней Фэйт и восьмилетней Сандэй, что они с мамой обязательно возьмут их с собой в следующий раз.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо своей жене Николь. Вы даже себе представить не можете, насколько сильно она погружена во все то, чем я занимаюсь. Именно она помогла мне создать видео таким, каким оно получилось. И хочу также обратиться к нашим дочкам, Сандей и Фейт. Санни и Фифи, мы обязательно возьмем вас в следующий раз с собой!», — заключил певец.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru