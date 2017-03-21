Никита Пресняков недавно сделал предложение своей девушке Алене Красновой. На днях влюбленные были в Праге и, не дожидаясь свадьбы, решили повесить замок со своими именами на мосту, где эту традицию соблюдают молодожены. «И останется висеть наш замочек в Праге навечно!» — рассказал Никита в Instagram.

И останется висеть наш замочек в Праге навечно! #prauge #czech #bridge #lock #love Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Мар 20 2017 в 7:55 PDT

Алена Краснова тем временем рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что она хотела бы родить сына и дочь и уже даже выбрала им имена:

«Хочу ребеночка. Это так умиляет Никиту. Но всему свое время. Мы хотим мальчика и девочку. Из мужских имен мне нравятся Марк, Макар, Савелий, Линар, Кристофер, Адам. А дочку хочу назвать Евой. Хотя мне еще нравятся Стефания, Вивьен и Мия».

Фото: Global Look Press, Instagram