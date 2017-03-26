Cын экс-мера Буйнакска Гусейна Гамзатова – Гамзат женился на школьной учительнице Саният. Свадьба, которую в соцсетях уже сравнили с семейным торжеством миллиардера Гуцериева, прошла в одном из самых дорогих залов Махачкалы. По сообщениям СМИ, торжество обошлось экс-мэру в кругленькую сумму, которая исчисляется миллионами, что неудивительно. Одна только аренда зала стоила порядка трехсот тысяч рублей.

Невеста проголодалась . Все мои работы вы можете посмотреть здесь @gasanoviosif. #свадьба.☺️. Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀VIDEOGRAPHER⠀&⠀FILMMAKER (@iosifgasanov) Апр 2 2017 в 2:24 PDT

Коротко о сегодняшней свадьбе. Гамзат и Саният счастья и любви вам. Все мои работы вы можете посмотреть здесь @gasanoviosif. #свадьба.. Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀VIDEOGRAPHER⠀&⠀FILMMAKER (@iosifgasanov) Мар 26 2017 в 1:34 PDT

Мероприятие получилось по-настоящему масштабным. Около семисот гостей пришли поздравить молодоженов. Среди них была и российская певица Любовь Успенская, которая исполнила несколько песен. Первый итанец молодожены станцевали под хит «К единственному нежному».

Поразил гостей и шикарно оформленный зал: море живых цветов, столы с обилием изысканных блюд и необычный декор. Все это тоже стоило не малых денег, порядка двух миллионов рублей. По всей видимости, Гусейн Гамзатов хотел поразить не только многочисленных гостей, но и весь Дагестан. Что, кстати, ему сделать удалось.

Фото: Instagram