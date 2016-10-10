Завтра звезда отечественной эстрады Кристина Орбакайте отметит 45-й день рождения. За годы своей многолетней карьеры певица дала массу интервью, рассказывая о работе, секретах красоты и личной жизни. В отличие от других членов ее звездной семьи, муж Кристины Михаил Земцов всегда старался избегать излишнее внимание прессы. Однако в преддверии важного дня супруги, бизнесмен впервые решился открыто рассказать о совместной жизни со знаменитой женой.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Окт 10 2016 в 9:17 PDT

По словам Михаила, Кристина «органайзер» их семьи. Она следит практически за всеми в доме. Он, в свою очередь, ответственен за любые неисправности в быту. Например, что-то ремонтирует или меняет лампочки. В остальном же им на помощь приходит домработница, хотя иногда жена все же может приготовить легкий завтрак или обед. Заботы о воспитании дочки супруги разделили поровну и стараются максимально занять все ее время различными кружками и секциями.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Дек 4 2016 в 8:47 PST

«Кристина – любящая мама, понимает, что ее часто нет, она на гастролях, и поэтому ей не хочется быть сильно строгой с Клавой. Но может и высказать. Бывает, дочь не хочет заниматься музыкой, уроки делать – Кристина переходит на строгий тон. Клавуся недовольная потом ходит. Бежит ко мне: «Наругала меня, пап!» Я ее жалею.».

По словам Михаила, секрет их крепкого брака заключается в том, что они стараются не обижаться друг на друга и не докучать извечными вопросами «Где ты?», «Когда вернешься?».

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Дек 7 2016 в 1:47 PST

«Как и все, бывает, ругаемся, но это всегда ненадолго. Кристина вообще отходчивая. Она может разозлиться и через 30 минут позвонить и разговаривать как ни в чем не бывало – все забыто. Кроме того, стараемся не лезть в дела друг друга», - делится Земцов.

Сейчас супруги в компании близких находятся в Лос-Анджелесе, чтобы отметить день рождения Орбакайте в их любимом ресторанчике. Как отмечает Михаил, он всегда старается дарить жене полезные подарки, потому что дороговизной ее уже не удивишь.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Янв 17 2017 в 2:49 PST

«Материальными вещами, дороговизной супругу уже не удивить: важно, чтобы от души. Знаю, что жена обожает ирисы, поэтому стараюсь в день рождения или другой праздник найти эти цветы в любом городе мира.», - заключил Земцов.

Фото: instagram.com