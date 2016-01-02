Два месяца назад Никита Пресняков сделал предложение руки и сердца своей девушке Алене Красновой, а в начале мая влюбленные объявили дату свадьбы, которая состоится 27 июля. Торжество пройдет на природе с выездной регистрацией и необычным сценарием в одном из загородных отелей, куда приглашены 200 гостей.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Янв 2 2016 в 10:39 PST

«Рады сообщить, что она состоится 27 июля этого года. Красивая дата – 27.07.17. Будут только наши близкие друзья, родные. Всего гостей планируется около 200 человек», - заявил ранее жених.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июн 6 2016 в 7:48 PDT

С организацией церемонии паре помогает мама Никиты Кристина Орбакайте. Кроме того, как сообщает портал kp.ru, звездное семейство позаботилось о том, чтобы будущим молодоженам было куда отправиться поле свадьбы. Оказалось, что внуку Аллы Борисовны подарили квартиру в центре Москвы на Лубянке, которая оценивается риелторами в шестьдесят миллионов рублей.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Дек 25 2016 в 7:36 PST

К тому же, Никите перешла во владения трехэтажная дача Пугачевой в Малых Бережках, которая располагается на участке в 50 соток. В доме находятся: баня, джакузи, спортзал, проход к пляжу и даже молельня. Стоимость этого роскошного поместья составляет около миллиона долларов. «Это дом Никиты, пусть он его и восстанавливает. Он там вырос», - заявила Алла Борисовна.

Фото: instagram.com