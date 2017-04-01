Недавно на скандальном реалити-шоу «Дом-2» состоялась еще одна свадьба: Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон стали мужем и женой. Как водится, на торжество были приглашены остальные участники проекта, включая бессменных ведущих Ксению Бородину и Ольгу Бузову. Последняя-то и стала причиной драки между бывшим участником шоу Тимуром Гарафутдиновым и новичком Эрнестом Птаком.

Публикация от Эрнест Птак (@pan_ernesto) Май 1 2017 в 3:07 PDT

Как оказалось, оба влюблены в Бузову и оказывают ей различные знаки внимания. Так, на свадьбе Эрнест пригласил ведущую на танец. Это не понравилось второму ухажеру, вследствие чего и завязалась потасовка.

Публикация от borodylia (@borodylia) Апр 1 2017 в 8:59 PDT

Коллега Ольги Ксения Бородина осудила поведение мужчин. В разговоре с порталом Woman`s Day звезда назвала их поступок «петушиными боями» и «наглым пиаром».

«Драка получилась жаркой. Бились они по-настоящему, кто-то что-то себе разбил, но все происходило так быстро, что я не разглядела, что именно. Это на самом деле такие петушиные бои напоказ. Да, Эрнест пригласил Оленьку на танец, а Тимур их приревновал. Но драка им нужна была не чтобы по-честному все выяснить между собой, а чтобы побеситься. Они просто пиарятся на Бузовой! Оба нагло на ней пиарятся! И это после того, как она пережила такой неудавшийся брак и тяжелый развод», — поделилась Ксения.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 1 2017 в 5:55 PDT

Бородина посочувствовала подруге и отметила, что Бузова просто хочет чистой любви: «Оленька, я точно знаю, хочет любви — чистой, светлой. Настоящей. А не пиара за свой счет. Мне как женщине, которая ее очень хорошо понимает, только остается надеяться, что все в жизни у нее скоро наладится. Думаю, сама она уже готова к новой любви».

Фото: instagram.com