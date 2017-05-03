В марте 25-летний Никита Пресняков сделал предложение своей девушке Алене Красновой спустя три года отношений. Счастливая невеста подогревала интерес поклонников, публикуя фото в свадебном платье и загадочно отвечая на вопросы о дате торжества: «Летом». Недавно стало известно, что пара уже вовсю готовится к церемонии. Влюбленные официально огласили день свадьбы и составили список гостей.

«Рады сообщить, что она состоится 27 июля этого года. Красивая дата – 27.07.17. Будут только наши близкие друзья, родные. Всего гостей планируется около 200 человек», – сообщил «СтарХиту» жених.

Внук Аллы Борисовны рассказал, что они уже начали рассылать приглашения — save the date. С торжеством молодым активно помогает мама Никиты Кристина Орбакайте. Так как свадьба будет летом, церемонию решили устроить на природе с выездной регистрацией и необычным сценарием.

«Хотим всех удивить. А перед этим обязательно будут девичник и мальчишник – оторвемся по полной», — заключил Пресняков.

Как сообщают СМИ, торжество пройдет в одном из загородных коттеджных поселков Подмосковья. Ожидается, что поздравить пару приедут как родственники, так и другие звезды шоу-бизнеса.

Фото: instagram