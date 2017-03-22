32-летняя актриса и депутат Мария Кожевникова с удовольствием показывает поклонникам фото и видео своих сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Мар 22 2017 в 3:02 PDT

Но отношения с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым артистка старается не придавать огласки. Однако в последнее время на ее странице в Instagram все же стали появляться снимки с любимым супругом. Но такого трогательного и домашнего фото, которое Мария опубликовала сегодня, подписчики еще не видели. Никакого макияжа, укладки и красивого наряда, лишь домашняя рубашка и объятия мужа, пишет портал WMJ.ru.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 12 2017 в 12:50 PDT

«И неважно, что за окном... главное в моем сердце. а перед глазами счастье», - прокомментировала Кожевникова.

«Прекрасная пара, счастья вам», «Очень теплое и уютное фото», «Мария, вы с супругом очень красивая пара!», «Веет теплотой и любовью с фото. Очень красивые, счастливые, милые!)», - осыпали комплиментами супругов фанаты.

Фото: instagram.com