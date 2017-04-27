Из всех холостяков, которые принимали участие в одноименном проекте, 32-летнего актера Илью Глинникова считают самым скрытным и таинственным. По его словам, он пришел на шоу не ради пиара, а чтобы обрести любовь. Эту любовь он искал и продолжает искать среди 25 девушек, которые мечтают получить обручальное кольцо. Сейчас проект подходит к своему логическому завершению, однако многие зрители до сих пор уверены, что все идет по сценарию, чувства ненастоящие и даже диалоги прописанные.

Илья, устав от постоянных расспросов по поводу того, как на самом деле ведутся съемки, решил дать развернутый и четкий ответ всем интересующимся. На своей странице в Instagram Глинников с иронией и долей сарказма рассказал о том, что происходит за кадром.

«Самый популярный вопрос про шоу Холостяк :"Там же все по сценарию?" Да конечно все по сценарию! По воле случая все девушки оказались с академическим театральным образованием! Они очень быстро учат текст и отлично умеют следовать цели, задаче и сверхзадаче! Держать второй план и несколько объектов внимания в кадре, именно поэтому они: ·очень долго отвечают на открытые вопросы – текст вспоминают, ·в лес убегают, слезы льют, из шоу уходят – это пишет целая бригада сценаристов, ·на крышу поезда лезут, на параплане летают, с парашютом прыгают, стихи читают. Это вообще не они – это их дублерши каскадеры. (особенно стихи). Ведь свободы выбора у Них нет - есть сценарий! За меня тоже, кстати, все решают продюсеры! Чему мне удивляться. Какие человеческие качества принимать, а какие нет. Как и с кем я буду жить дальше! Земля, прием!», — написал Илья.

Однако не все поклонники «Холостяка» поверили в правдивость слов артиста. Одни, даже несмотря на исчерпывающее сообщения Глинникова, остались при своем мнении: «Каждое действие не прописано, но конечные цели определены. Баблишко сыпят - выполняйте. », «Это все только шоу,ты не будешь жить ни с одной из них дальше», «Выбор окончательный сто процентов дан продюсерами)». Другие же поддержали актера и искренне пожелали счастья: «Очень хочется чтобы были счастливы и встретили действительно Вашего человека», «Лучший холостяк!», «Счастья вам!!!».

Фото: instagram