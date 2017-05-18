После расставания с Аделиной Сотниковой ведущий шоу «Магаззино» Александр Молочко довольно долго хранил молчание. Сегодня он рассказал о причинах случившегося и прокомментировал новые отношения своей бывшей возлюбленной.

«Наши отношения не выдержали напора со стороны СМИ и сплетен. Решение расстаться приняла Аделина», — сообщил он. «Я еще раз убедился, что счастье любит тишину. Аделине рассказали, что якобы я ей изменил с некоей моделью. Но та, другая девушка — это предыдущие отношения, мимолетный роман, который случился до Аделины».

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelinasotnikova_2014)Июн 12 2016 в 7:02 PDT

Сейчас чемпионку все чаще видят в обществе Артемия Шульгина, сына певицы Валерии. «Не уверен, что это тот, кто ей нужен. Но если это так, буду рад… С Аделиной мы иногда созваниваемся. Увы, мне сложно оставаться друзьями с бывшей девушкой», — цитирует его слова Eg.RU. Молочко намекнул, что большую роль в выборе его бывшей возлюбленной сыграли слава и финансовое положение родителей Артемия.

Публикация от ᴀʀᴛᴇᴍʏ sʜᴜʟɢɪɴ (@artemynik)Янв 22 2017 в 7:52 PST

Напомним, что Александр Молочко и Аделина Сотникова познакомились на фотосессии, но оказались слишком разными, чтобы долго пробыть вместе.

Фото: starface.ru, instagram.com