Отношения звезд сериала «Интерны» Аглаи Тарасовой и Ильи Глинникова нельзя было назвать спокойными. Они то ссорились, то расходились, то снова мирились. Однако в июне прошлого года была поставлена окончательная точка. После того, как роман закончился, Глинников с головой окунулся в работу, а вот Тарасова нашла утешение в объятиях актера Милоша Биковича, причем спустя месяц после расставания.

Вероятно, устав быть в одиночестве или глядя на счастливую экс-возлюбленную, Илья решил принять участие в съемках нового сезона шоу «Холостяк» и найти свою единственную. В свою очередь Аглая старается не выставлять напоказ личную жизнь и воздерживается от комментариев по поводу нового романа.

Однако вчера Тарасова и Бикович пришли на премию «Самые стильные в России-2017» по версии журнала Hello! вместе, тем самым подогрев слухи о своих отношениях. Пара позировала фотографам и сидела за столиком в обнимку.

«Мы не отказывались позировать на красной дорожке, но, как и прежде, принципиально не обсуждаем свою личную жизнь», — рассказала актриса Hello!

Фото: Александра Погиба, Instagram