Несколько дней назад Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправились в романтический отдых. Выбор влюбленных пал на Францию, откуда они делились красивыми кадрами со своими подписчиками.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 19 2017 в 1:32 PDT

Так, Лопес опубликовала ряд снимков, на которых показала, как они с Родригесом провели время в Париже: посетили Лувр, попробовали местную кухню и прогулялись по маленьким улочкам.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июн 19 2017 в 1:26 PDT

В отличие от Дженнифер, которая в подробностях описала пребывание во Франции, Родригес выложил в блог лишь одно совместное фото с любимой, однако сопроводил подпись к нему «смайлом» в виде сердца.

Weekend in Paris #thankfulandgrateful Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Июн 16 2017 в 5:37 PDT

Судя по фото, в отношениях пары царит идиллия, а ведь недавно в СМИ появилась информация об изменах Родригеса. Экс-возлюбленная Алекса Лорен Хантер шантажировала его перепиской интимного характера, требуя заплатить ей 600 тысяч долларов. Бейсболист от выплаты все же отказался, из-за чего Лорен в интервью National Enquirer заявила, что Алекс до сих пор пишет ей и предлагает созвониться по Face Time, а также описала в подробностях их интимную близость. Сам бейсболист так и не прокомментировал эту ситуацию.

Фото: instagram.com