51-летний Валерий Меладзе и 38-летняя Альбина Джанабаева считаются одной из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время подробности их семейной жизни все чаще становятся предметами всеобщего обсуждения. Так, например, несколько дней назад Альбина опубликовала совместное фото с возлюбленным, сделанное во время ужина на дне рождения продюсерского центра Velvet Music.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Апр 25 2017 в 1:02 PDT

А недавно стало известно, что Меладзе и Джанабаева вместе отдыхали в Грузии, где Валерий дал несколько концертов. Пара побывала в Тбилиси и в родном городе певца Батуми, а в перерывах между выступлениями они весело проводили время: наслаждались красивой природой, встречались с друзьями и сталкивались с преданными фанатами, которые не упускали возможности сфотографироваться с Меладзе.

Публикация от Фотоблог Братьев Меладзе (@meladze_ch_b) Май 7 2017 в 11:44 PDT

Публикация от @maria_aslanidis Май 7 2017 в 11:55 PDT

«Встретила Валеру Меладзе в отеле», — подписала снимок одна из радостных поклонниц.

Два дня назад пара прилетела обратно в Москву, привезя с собой сувениры, памятные вещи и приятные воспоминания.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Май 10 2017 в 2:13 PDT

«Такая вот невероятная красотка прилетела со мной из Тбилиси!!!», — написала экс-солистка группы «Виагра».

Напомним, что Альбина и Валерий начали встречаться 14 лет назад, когда артист все еще был женат на Ирине, от брака с которой у него родилось трое дочерей. Сейчас Джанабаева и Меладзе воспитывают двоих сыновей: двухлетнего Луку и тринадцатилетнего Константина.

Фото: instagram.com, global look press.com