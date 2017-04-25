51-летний Валерий Меладзе и 38-летняя Альбина Джанабаева считаются одной из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время подробности их семейной жизни все чаще становятся предметами всеобщего обсуждения. Так, например, несколько дней назад Альбина опубликовала совместное фото с возлюбленным, сделанное во время ужина на дне рождения продюсерского центра Velvet Music.
А недавно стало известно, что Меладзе и Джанабаева вместе отдыхали в Грузии, где Валерий дал несколько концертов. Пара побывала в Тбилиси и в родном городе певца Батуми, а в перерывах между выступлениями они весело проводили время: наслаждались красивой природой, встречались с друзьями и сталкивались с преданными фанатами, которые не упускали возможности сфотографироваться с Меладзе.
«Встретила Валеру Меладзе в отеле», — подписала снимок одна из радостных поклонниц.
Два дня назад пара прилетела обратно в Москву, привезя с собой сувениры, памятные вещи и приятные воспоминания.
«Такая вот невероятная красотка прилетела со мной из Тбилиси!!!», — написала экс-солистка группы «Виагра».
Напомним, что Альбина и Валерий начали встречаться 14 лет назад, когда артист все еще был женат на Ирине, от брака с которой у него родилось трое дочерей. Сейчас Джанабаева и Меладзе воспитывают двоих сыновей: двухлетнего Луку и тринадцатилетнего Константина.
Фото: instagram.com, global look press.com
Вот там бы и оставались навсегда и радовали местных своим присутствием...