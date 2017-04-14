Сегодня звезде «Интернов» Кристине Асмус исполняется 29 лет. Актрису уже вовсю поздравляют друзья и звездные коллеги. Но самым искренним и трогательным посланием одарил девушку ее супруг, 36-летний комик Гарик Харламов. Телеведущий опубликовал красивое фото жены в Instagram и оставил нежное поздравление.

«Вот и наступил день рождения моей второй половинки (если по весу, то четвертинки), моей супружницы, актрисы, спортсменки, комсомолки и просто красавицы, Кристины Асмус ! Дорогая моя жена , я счастлив, что жизнь сложилась так, что ты стала моей женой и мамой нашей Настюхи. Не знаю уж чем я это заслужил, но это случилось. Здоровья тебе, творчества, прекрасных людей вокруг и горы позитива каждый день. Я тебя очень люблю!».

Не обошлось и без юмора. Гарик, в присущей ему манере, поблагодарил жену за помощь в написании пожеланий ей же.

«P.S. Спасибо, что лежишь рядом и исправляешь орфографические ошибки в этом посте )))) ошибки все равно оставлю. Это неграмотный тренд )», - заключил Харламов.

Поклонники пары отметили любовный порыв юмориста и присоединились к поздравлениям.

«Позитива вам и имениннице !!) с новым годом жизни! пусть он будет ярким и праздничным!))», «Харик красава ! Какие слова хорошие)», «С днём рождения твою супружницу! Как классно))) действительно тебе ооочень повезло с такой красоткой Кристинкой))) пусть у вас будет все очень хорошо)))».

Напомним, что Харламов и Асмус поженились четыре года назад. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия.

Фото: Instagram