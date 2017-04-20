На днях состоялась премьера комедии «Кухня. Последняя битва», где одну из ключевых ролей сыграл Дмитрий Нагиев. Помимо съемок в фильме, он служит в театре, ведет телепередачи и церемонии, участвует в рекламных кампаниях — в общем, успевает все. Несмотря на такую занятость, сам себя Нагиев трудоголиком не считает, более того, может найти тысячу причин, почему ему не стоит идти с утра на работу.

В интервью «Антенне» Дмитрий признался, что из-за плотного графика ему приходится меньше общаться с близкими, его это очень угнетает. Однако ему приятно видеть, что родные люди ни в чем не нуждаются. Кроме того, шоумен намекнул на то, что в его жизни есть любимая женщина.

«Мне приятно со стороны съемочной площадки наблюдать, что родные и близкие не нуждаются. Образно говоря, моя женщина в новых вещах и пахнущая хорошими духами гораздо ценнее слов злопыхателей: "Зачем он опять снимается в рекламе или в этом кино?" Мне на такие слова наплевать», — поделился ведущий.

В свете последних событий Нагиеву задали вопрос, касающийся его близкой подруги Ольги Бузовой. Накануне они встретились на премьере фильма «Кухня. Последняя битва», позировали фотографам и обменялись поцелуями.

«Не могу сказать, что я психолог всего нашего шоу-бизнеса и каждому раздаю советы, что делать в той или иной ситуации. Мы с Олей не являлись закадычными друзьями, но как-то так получилось. И я поддерживал ее достаточно искренне. Сегодня она старается заполнять отсутствие близкого человека работой, поэтому уже не так во мне нуждается. Но в тот период, кажется, я сделал все правильно», — прокомментировал отношения с ведущей Дмитрий.

Напомним, что недавно в интервью kp.ru Нагиев опроверг все слухи о том, что он скрывает две семьи, одна из которых — в Москве, а другая — в Санкт-Петербурге.

«Слухи слухами. Может, вы не видите меня на обложках с семьей, потому что я не женился? Достаточно просто попросить: "Дима, покажи паспорт". И выяснится, что мой паспорт девственно чист. И сразу все слухи разрушатся».

Фото: Instagram, Александра Погиба, East News