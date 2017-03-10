Недавно на церемонии «Золотой глобус» Райан Голсинг публично поблагодарил Еву Мендес за то, что та родила ему прекрасных дочерей и поддерживает его во время напряженной работы. Позже он появился на вручении премии «Оскар». На красных дорожках с ним не было Мендес, зато сопровождали коллега по фильму «Ла-Ла Лэнд» Эмма Стоун и сестра Мэнди.

«Райан слишком близок с Эммой, и это просто выводит Еву из себя. Она готова все разрушить. Райан очень хотел, чтобы она пошла с ним на «Оскар». Он был не доволен, когда он получил «Золотой глобус» в январе, а ее не было рядом. В итоге он заявил, что если она не поддержит его на самом важном вечере во всей его карьере, то о каких отношениях вообще можно говорить. Ева ответила, что ему не о чем беспокоиться, ведь рядом с ним Эмма», — рассказал источник Star.

Сама Ева Мендес недавно снялась для обложки журнала Shape и в интервью рассказала не только о том, как пришла в форму после родов. Актриса призналась, что не любит выходить на красные дорожки, а предпочитает проводить время с детьми и другими близкими людьми. И дело совсем не в ревности или в проблемных отношениях с Райаном Гослингом.

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг вместе около шести лет. Актеры растят двоих дочерей — двухлетнюю Эсмеральду и годовалую Амаду.

Фото: Getty, Global Look Press