Ирония судьбы: Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк когда-то были вместе, а теперь у их пар дни рождения в один день. После расстования в далеком 2002 они и сейчас продолжают общаться. Забавно, вчера Бритни и Джастин признались в любви, правда не друг другу, а своим половинкам.

Джастин растрогал сердца подписчиков нежным признанием в любви своей жене. Джессика Бил отметила 35-летие. «Ты заставляешь меня смеяться. Ты заставляешь меня улыбаться. Ты заставляешь меня любить. Ты заставляешь меня хотеть быть лучше. Кстати, у меня не получится быть лучше, чем ты... Теперь я знаю точно, что лучше быть удачливым, чем хорошим. Спросите меня, кто самый счастливый парень в мире и я скажу вам, что вы смотрите на него. С Днем Рождения, сердце мое», — написал Джастин под фотографией Джессики.

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)Мар 3 2017 в 4:21 PST

Сейчас они вместе воспитывают почти двухлетнего сына Сайласа.

Бритни была не так многословна, но очень трогательна. Хотя они с моделью Сэмом Асгари встречаются всего несколько месяцев, она устроила ему отличный праздник. «День рождение моего малыша!» — подписала Бритни сразу несколько фотографий: с бойфрендом в обнимку, с тортом (на котором написано настоящее имя Сэма, Хесам) и трогательное совместное селфи в виде котиков.

Сэм оценил подарок девушки и написал у себя в Instagram, что это был лучший день рождения в его жизни.

Публикация от Sam Asghari (@samasghari)Мар 4 2017 в 2:23 PST

35-летняя Бритни надеется, что у нее с 23-летним манекенщиком сложатся крепкие отношения.

Фото: instagram.com, globallookpress.com