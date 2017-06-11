Слухи о том, что 37-летняя Анна Семенович беременна появляются в Сети с завидным постоянством. Сама певица их всячески опровергает, и вообще предпочитает не придавать огласки свою личную жизнь.
Сегодня же в блоге артистки появилось фото, которое вызвало бурю обсуждения в Сети. На снимке Семенович предстала в белом свадебном платье, держа в руке красивый букет. Еще больше интриги внес, рядом стоящий с ней таинственный незнакомец.
«Ах эта свадьба, свадьба, свадьба ........... #счастьевнутринас #люблюилюбима», - подписала фото певица.
Подписчики принялись наперебой поздравлять Анну с этим радостным событием: «Мира и любви Вашей семье! Берегите друг друга! Радуюсь вместе с Вами.», «Давно пора!», «Поздравляю Аня вы очень красивая», «Гармонии, любви, здоровья, счастья!!!».
Фото: instagram.com
На Юрия Оскарова похож....
Никто замуж не берет тетеньку ЗА ЭТО
А в итоге окажется, что это кадры из клипа))).