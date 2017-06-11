Слухи о том, что 37-летняя Анна Семенович беременна появляются в Сети с завидным постоянством. Сама певица их всячески опровергает, и вообще предпочитает не придавать огласки свою личную жизнь.

Сегодня же в блоге артистки появилось фото, которое вызвало бурю обсуждения в Сети. На снимке Семенович предстала в белом свадебном платье, держа в руке красивый букет. Еще больше интриги внес, рядом стоящий с ней таинственный незнакомец.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июн 11 2017 в 3:10 PDT

«Ах эта свадьба, свадьба, свадьба ........... #счастьевнутринас #люблюилюбима», - подписала фото певица.

Подписчики принялись наперебой поздравлять Анну с этим радостным событием: «Мира и любви Вашей семье! Берегите друг друга! Радуюсь вместе с Вами.», «Давно пора!», «Поздравляю Аня вы очень красивая», «Гармонии, любви, здоровья, счастья!!!».

Фото: instagram.com