Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта навел много шума. Судебные разбирательства, борьба за опеку над детьми и постоянное внимание прессы подкосили душевное и физическое состояние экс-супругов. Брэд исхудал и всерьез увлекся искусством, Анджелина же погрузилась в воспитание детей. Но несмотря на то, что Джоли и Питт до сих пор не могут отойти от развода, каждому из них уже не раз успели приписать новый роман.

Так, слухи о том, что у Анджелины есть возлюбленный, появились довольно давно. По сообщениям западных СМИ, им является британский бизнесмен, имя которого неизвестно.

«Для Анджелины разрыв с Брэдом был очень тяжелым, но при этом она прилагает все усилия, чтобы продолжать скрывать свой тайный роман даже от него. Анджелина и ее новый бойфренд, привлекательный британский бизнесмен с большими политическими связями, провели несколько тайных встреч в поместье Джоли в Малибу, где она иногда пряталась и от Брэда», — заявляет источник. Однако при детях она называет спутника просто другом.

Портал HollywoodLife.com сообщает, что Анджелина пытается выделить время для себя, поэтому, когда Питт приезжает на встречу с детьми, она старается устраивать романтические свидания с бизнесменом.

«Все встречи проходят в частной обстановке, за закрытыми дверями, в частной резиденции Джоли в Малибу. Анджелина считает свой тайный роман сексуальным и волнующим. Но ей хочется, чтобы все ее дети были в безопасности и под надежным присмотром, когда она уезжает куда-нибудь отдыхать или просто в ресторан», — пишет западный инсайдер.

Сама же актриса не комментирует свой роман и старается не разглашать подробности личной жизни. В одном из интервью Джоли заявила, что сейчас все ее внимание занимают дети: «Я сконцентрирована на детях... Моя задача сейчас – найти правильный путь, чтобы пройти через все это».

Фото: global look press