Крис Дженнер начала встречаться с темнокожим помощником менеджера певца Джастина Бибера в 2014 году. Роман с Кори завязался у Крис после развода с Брюсом Дженнером, который решился на операцию по смене пола. Спустя почти три года отношений женщина решила, что ей необходимо больше времени на семью и собственное реалити-шоу.

«Крис сказала Кори, что нуждается во времени для своего реалити-шоу и семьи. Она заявила, что эти отношения мешают ей сосредоточится на этих важных для нее вещах, которые она должна ставить прежде своих желаний и потребностей. Крис хочет, чтобы семейство Кардшьян не теряло популярность и планирует сосредоточится на продвижении реалити», — сообщил источник RadarOnline.

Фото: Global Look Press