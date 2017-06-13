Сегодня стало известно, что австралийская топ-модель Эль Макферсон рассталась с мужем-миллиардером Джеффом Соффером. Как сообщает портал Daily Mail, модель вместе с детьми покинула дом на острове Индиан-Крик стоимостью 26 миллионов долларов и сейчас ищет новое место жительства в Майями.

Причиной разрыва отношений стали многочисленные измены супруга. «У него были связи с другими женщинами, но он настаивает на том, что это были просто подруги», — сообщил источник, близкий к семье.

Эль Макферсон и Джефф Соффер поженились четыре года назад. От первого брака с финансистом Арпадом Буссоном модель воспитывает двоих детей — 14-летнего Аурелиуса и 19-летнего Арпада.

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com