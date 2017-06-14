39-летняя Летиция Каста и 34-летний Луи Гаррель тайно сыграли свадьбу спустя два года отношений. Об этом сообщает итальянское издание Chi. Церемония прошла в прошлую субботу на Корсике, в родном городе отца Летиции – Лумио, а поженил Касту и Гарреля мэр Лумио, Этьен Саццони.

На торжестве присутствовало около сорока гостей. В их числе были дети актрисы от предыдущих отношений: восьмилетняя Афина и десятилетний Орландо от фотографа Стефано Аккорси, а также пятнадцатилетняя Сатин от Стефано Седнуи. Отметим, что и для Касты, и для Гарреля этот брак стал первым.

Фото: globallookpress.com