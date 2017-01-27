О романе с 19-летней моделью Тиной Кунаки 50-летний Венсан Кассель заявил осенью прошлого года, когда появился с ней на показе Victoria`s Secret в Париже. С тех пор влюбленные не стесняются публично выражать свои чувства, а Тина радует поклонников совместными снимками с Касселем.

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) Янв 27 2017 в 6:10 PST

Недавно папарацци застали юную модель на Лазурном берегу Франции, где проходила ее очередная фотосессия. Как известно, именно там уже завтра состоится открытие 70-го Каннского кинофестиваля, ведущей которой назначена Моника Беллуччи. В связи с этим, вполне вероятно, что Кунаки появится на красной дорожке в сопровождении Венсана и не исключено, что она столкнется лицом к лицу с 52-летней экс-супругой своего возлюбленного.

Напомним, что Беллуччи и Кассель развелись в 2013 году спустя 14 лет брака. Тогда Моника в качестве одной из причин расставания назвала недоверие к мужу: «Мы не с самого начала поняли, что хотим быть вместе. Венсан очень привлекал меня, но в то же время я не была в нем уверена. Но мы стали жить вдвоем. Почему — не знаю. Мне кажется, мы не всегда на самом деле выбираем человека, просто так складывается, происходит само собой, без нашего решения. Происходит и остается так, как есть. До поры».

Фото: instagram.com, east news.ru, global look press.com