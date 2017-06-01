Совсем скоро состоится финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России мира — 2017». В преддверии этого события в московском ресторане Royal Arbat прошел гала-ужин, в время которого жюри познакомилось с участницами.

Альбина Альховая, дизайнер украшений Crown Tiara, создатель эксклюзивной короны из драгоценных и полудрагоценных камней для победительницы «Миссис России мира — 2017»

Альбина Альховая, дизайнер украшений Crown Tiara, создатель эксклюзивной короны из драгоценных и полудрагоценных камней для победительницы «Миссис России мира — 2017»

Вечер начался с дефиле конкурсанток в вечерних платьях и лентах с названиями городов, которые они представляют. После эффектного выхода каждая из участниц коротко о себе рассказала. Выяснилось, что шестеро из них многодетные мамы! В это трудно поверить, глядя на подтянутые фигуры претенденток на звание «Миссис России мира — 2017».

После знакомства конкурсантки продемонстрировали жюри свои таланты. Кто-то пел, кто-то страстно танцевал, кто-то играл на фортепиано и скрипке...

Представительница Ростова-на-Дону отличилась и похвасталась идеальными гибкостью и растяжкой, продемонстрировав позы из йоги.

Напомним, что победительниц выбирает профессиональное жюри. Председатель — обладательница главной короны на конкурсе «Миссис Мира — 2014» Марина Алексейчик. Ей помогают модель Анна Калашникова, телеведущая Анна Грачевская, главный редактор порталов WMJ.ru и Passion.ru Анна Круглова и не только.

При выборе лучшей из лучших экспертный совет учитывает не только ее красоту, но и личные качества, гражданскую позицию, вовлеченность в социальную жизнь и, конечно же, отношение к семье и детям.

В ходе гала-ужина жюри поставило девушкам предварительные оценки, которые повлияют на итог конкурса. Победительница будет объявлена 3 июня.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru