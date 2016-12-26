С недавнего времени Анфиса Чехова всерьез взялась за свое здоровье: исключила из рациона сахар, мясо, большинство молочных продуктов, а также отказалась от жареной и жирной пищи. К тому же, звезда увлеклась йогой и периодически посещает спортзал. Все это в целом помогло артистке не только избавиться от лишних килограммов, но и почувствовать себя гораздо лучше.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Мар 26 2017 в 5:47 PDT

Однако такие кардинальные изменения в фигуре пышнотелой ведущей понравились далеко не всем. Многие подписчики звезды упрекнули ее в том, что в погоне за стройным телом она потеряла свою индивидуальность и стала «анорексичкой». Чехова поспешила успокоить обеспокоенных фанатов, написав большой пост о своем похудении.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Июн 11 2017 в 10:18 PDT

«Итак, друзья, продолжающие мне писАть о том что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все... Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 ( он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!!!!!! Ничегошеньки не делала для того что бы похудеть!», - начала Анфиса.

Чехова заявила, что на диетах не сидит, а ест все, что захочет, не ограничивая себя в количестве.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Фев 15 2017 в 6:10 PST

«Голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии. Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, что бы всё есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так: "Что бы не хотелось есть то, что вредно для моего организма!" Так вот, я искренне не хочу есть все те продукты, которые делают меня больной, усталой, плохо соображающей, агрессивной, несчастной и тяжелой... А прийти к этому можно только если ваша Любовь к себе будет сильной и осознанной! Я обязательно напишу больше, гораздо больше. Собираюсь с мыслями...», - откровенно рассказала Чехова.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Дек 26 2016 в 1:44 PST

Кроме того, ведущая откровенно рассказала о своем самом большом весе и сообщила, сколько килограммов видит на весах сейчас: «Самый большой вес у меня был 90 кг. Это когда мы лето провели в Грузии. Но он очень быстро ушёл до 80, когда стала питаться как обычно, а не хочапурями и т.д. С 80 до 63 похудела месяцев за восемь.», - заключила звезда.

Фото: instagram.com