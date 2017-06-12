12 мая звезды отечественного шоу-бизнеса поздравляли страну с Днем России. Не осталась в стороне и Ольга Бузова, которая выступила в родном Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, исполнив свой последний хит «Мало половин».

Несколько видеороликов с концерта начинающая певица опубликовала в своем Instagram, сопроводив их подписями, где выразила любовь к поклонникам и России. На сцене Бузова появилась в весьма откровенном наряде, надев короткие черные шорты и топ и дополнив образ колготками в сетку.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 12 2017 в 11:49 PDT

В комментариях под публикациями тут же появилось множество гневных отзывов. Пользователи Сети раскритиковали Ольгу не только за ее неуместный наряд, но и за непристойные танцы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 12 2017 в 1:22 PDT

«И последняя песня тоже про Тарасова и следующая будет, он по ходу навечно проклят быть героем песен! Быстрее бы уже нашла себе другого и отстала от него, липучка блин! Маленькие девочки мальчикам гадости пишут, а большие эти гадости поют!», «Кто-нибудь ее остановит? Амбиции на грани фола», «Оля что тебе мешает одеть нормальную одежду на сцену», — написали подписчики.

Однако среди негативных отзывов нашлись и те, кому выступление певицы пришлось по душе. И их оказалось не меньше, чем критиков. Многие из фанатов Ольги, восхищающихся ее творчеством, буквально пели вместе с ней на Дворцовой площади, а после поспешили отблагодарить певицу в комментариях под ее публикациями.

«Мурашки по коже..Оля молодец», «Просто умница !», «Оля молодец! Красотка!!», «Ольга ты лучшая!!», — похвалили поклонники Бузову.

Фото: instagram.com