Одна из самых известных моделей plus-size 31-летняя Тесс Холлидей гордится своим телом и с радостью делится с подписчиками откровенными снимками, демонстрируя пышные формы.
Так, недавно девушка опубликовала новое фото. На нем манекенщица позирует в нижнем кружевном белье, которое совершенно не оставило простора для воображения.
Густые рыжие волосы, татуировки и яркий макияж привлекли к себе внимание миллионов пользователей Сети, а сам снимок уже набрал порядка 68 тысяч «лайков» и сотни комментариев. «Ты потрясающая!», «Вот это формы!», «Вы очень уверенная в себе женщина», «Заслуживает уважения!», - написали подписчики, которые не остались равнодушными к фигуре модели.
Стоит отметить, что Тесс при весе около 155 килограммов является одной из самых востребованных моделей plus-size. Она работает с модельным агенством Milk Model Management, а также появлялась на обложке журнала Vogue.
Фото: instagram.com