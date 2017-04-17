Одна из самых известных моделей plus-size 31-летняя Тесс Холлидей гордится своим телом и с радостью делится с подписчиками откровенными снимками, демонстрируя пышные формы.

Публикация от Plus Model • Mom • Feminist (@tessholliday) Май 25 2017 в 9:25 PDT

Так, недавно девушка опубликовала новое фото. На нем манекенщица позирует в нижнем кружевном белье, которое совершенно не оставило простора для воображения.

Публикация от Plus Model • Mom • Feminist (@tessholliday) Май 29 2017 в 1:28 PDT

Густые рыжие волосы, татуировки и яркий макияж привлекли к себе внимание миллионов пользователей Сети, а сам снимок уже набрал порядка 68 тысяч «лайков» и сотни комментариев. «Ты потрясающая!», «Вот это формы!», «Вы очень уверенная в себе женщина», «Заслуживает уважения!», - написали подписчики, которые не остались равнодушными к фигуре модели.

Публикация от Plus Model • Mom • Feminist (@tessholliday) Апр 17 2017 в 9:56 PDT

Стоит отметить, что Тесс при весе около 155 килограммов является одной из самых востребованных моделей plus-size. Она работает с модельным агенством Milk Model Management, а также появлялась на обложке журнала Vogue.

Фото: instagram.com