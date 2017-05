Накануне, 21 мая, в Лас-Вегасе состоялась 25-я церемония вручения премии Billboard Music Awards. Гостями этого вечера стали многие голливудские звезды, среди которых были замечены Николь Шерзингер, Кейт Бекинсейл, Селин Дион, Гвен Стефани и многие другие.

Одним из самых ярких моментов церемонии, безусловно, стало фееричное появление 71-летней Шер, которая вышла на сцену премии впервые за 15 лет. Артистка выступила с двумя легендарными песнями Believe и If I Could Turn Back Time, представив публике весьма смелые образы, напоминающие ее сценические костюмы 80-х. Первый из них — серебряный купальник с хрустальной бахромой, дополненный белым париком. Второй и по-настоящему культовый образ из клипа 1989 года — облегающий полупрозрачный черный костюм и кожаная куртка в тон.

«Я не люблю стареть. Я шокирована тем, что я все еще могу бегать по сцене в моем возрасте», — заявила певица.

Такие откровенные образы и неисчерпаемую жизненную энергию по достоинству оценили все присутствующие и назвали Шер «Иконой стиля». Заветную статуэтку она получила из рук Гвен Стефани.

«Мне очень помогали. У меня отличная команда. Я думаю, что удача помогла моему успеху», — сказала артистка во время награждения.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru