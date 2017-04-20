Певица рассказала SNC о том, как поддерживает себя в форме, и призналась, что делать это ей довольно непросто

Вера Брежнева дала интервью, в котором решила развеять миф о своей безоблачной жизни звезды. Чтобы регулярно попадать в списки самых сексуальных и красивых, надо много и упорно работать над собой, а делать это во время постоянных гастролей бывает очень тяжело.

«Да, привычка. Да, дисциплина. <...> Или вот, нампример, рафинированный сахар, который я не ем. <...> И вот еще: есть стереотип о том, что жизнь селебрити — это сон до обеда, ничегонеделание, спа. Я рассказываю, что в моем случае это немного не так: это тоже работа, забирающая личное время, сон, здоровье. Приходится качать попу на коврике в гостиницах, приседать в поездах, искать более или менее здоровые блюда в кафе, хорошие продукты в магазинах городов постсоветского пространства», — поделилась Брежнева.

Кроме того, певица призналась, что далеко не всегда бывает позитивной и общительной:



«Я бываю разной, вы со мной общаетесь, я ведь не улыбаюсь в тридцать два зуба, я не спала две ночи и еще не обедала. Сейчас пять вечера, с утра была только пустая гречка».

Полностью интервью Веры Брежневой читайте в журнале SNC.

Фото: Полина Твердая для журнала SNC, Instagram