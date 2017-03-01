Рассматривая Instagram-аккаунт Валерии, сразу и не скажешь, что ей 49 лет

Недавно популярная певица опубликовала в своем блоге снимок из последней фотосессии, на котором она позирует в черном боди, накидке в тон и золотых ботфортах. Вероятно, предвещая негативную критику и злые комментарии со стороны подписчиков, артистка под хештэгами поставила несколько излюбленных высказываний пользователей Сети: «#женщинакаквамнестыдно, #выматьиликто, #втакомтовозрасте, #чайнешешнадцать, #увасжедетивзрослые, #отписываюсь, #рукалицо, #ойнафотошопили, #сменитестилиста».

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Май 4 2017 в 1:27 PDT

Однако ничего подобного в комментариях не было. Подписчики осыпали певицу комплиментами и отметили ее отличное чувство юмора.

«Всем бы в таком возрасте так потрясающе выглядеть», «Хэштеги огонь)», «Очень красивая и обворожительная.», «А пусть в шестнадцать попробуют так выглядеть Вы!», «Вот и мне бы так выглядеть в Вашем возрасте. Восхищаюсь.», «Ахахах отличные хэштеги!».

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Мар 1 2017 в 1:17 PST

Валерия действительно выглядит вдвое моложе своего возраста, что периодически вызывает волну обсуждений в Сети. Два года назад ходили слухи, что артистка — частый гость пластических хирургов. Сама же певица это всячески отрицает и признается, что быть красивой легко. Главное, не лениться и тщательно следить за своим питанием.

Фото: instagram.com