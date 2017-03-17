35-летняя певица не боится появляться перед поклонниками не в полной боевой готовности

Вера Брежнева опубликовала селфи, на котором, растрепанная и ненакрашенная, позирует в ванной в белой футболке. «Утро оно такое. Зато радостное. Целую вас», — цитирует певицу WMJ.

Поклонники восхищаются естественностью Веры и хвалят певицу за то, что она не стесняется публиковать подобные кадры и не скрывает, что она не богиня отечественного шоу-бизнеса, а вполне земная женщина. Впрочем, и без мейкапа Брежнева выглядит прекрасно, правда?

Фото: globallookpress.com, Instagram