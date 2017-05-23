Ювелирный дом Shopard вот уже 15-й год вручает заветные статуэтки самым талантливым молодым актерам и актрисам. В этот раз лауреатами стали звезда фильма «Сплит», 21-летняя Аня Тейлор-Джой и один из главных героев картины «Капитан Фантастик», 25-летний Джордж Маккай. Почетную премию победители получали из рук Шарлиз Терон.

Мероприятие также посетили такие знаменитости, как Марион Котийяр в сияющем платье из тысячи пайеток, Сальма Хайек и Энди МакДауэлл, интригующие глубокими вырезами и демонстрирующие аппетитные формы, Жюльет Бинош и другие.

Российская фигуристка Татьяна Навка приехала на церемонию в компании старшей дочери Александры, чтобы встретиться со своей давней подругой и, по совместительству, вице-президентом, а также креативным директором бренда Каролины Шойфеле. Для выхода в свет спортсменка выбрала черное платье с жемчугом на бретельках от Oscar de la Renta, дополнив образ серебристыми босоножками и аксессуарами Chopard.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 23 2017 в 3:23 PDT

Опубликовав фото с этого вечера в своем блоге, фигуристка получила массу комплиментов от подписчиков, которые отметили яркий и в тоже время простой образ Татьяны: «Как всегда прекрасна», «Красивенькая очень Татьяна!», «Татьяна, Вы нереальная в этом платье и в этих прекрасных босоножках !», «Очень красивая!», «Татьяна талантлива во всем!!!».

Фото: gettyimages.com