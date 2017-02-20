Вера Брежнева показала снимок, на котором позирует в месте с необычным черно-белым интерьером в крупный горох. Певица одета в черный короткий топ и черно-белую юбку с запахом, обнажившую ее стройные ноги. «Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!», — подписала она фото.

За несколько часов удачный кадр набрал более ста тысяч лайков, а фолловеры продолжают писать Вере комплименты: «Богиня», «Удивительная», «Шикарно», «Обалденная», «Сладкая», «Красотка!», «Одна из красивейших женщин!», «Суперски», «Вера, ты супер».

Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки! #былокруто #супервечер #art #picture Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Фев 20 2017 в 10:01 PST

Фото: Instagram