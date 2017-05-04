На майские праздники многие звезды решили сбежать из холодной Москвы в теплые края. Кто-то выбрал для этого Турцию, кто-то ОАЭ, а Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом отправились в Майями. За те несколько дней, что певица находится в Америке, она уже успела несколько раз сменить имидж.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 4 2017 в 8:23 PDT

Так, недавно Королева продемонстрировала стильное удлиненное каре, а буквально несколько часов назад удивила поклонников длинными косичками. Резко сменить прическу артистка решилась из-за концерта ее друзей и коллег Потапа и Насти Каменских, которые также отдыхают в Майями.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 10 2017 в 8:24 PDT

«Мы с Архипом на концерт к Потапу и Насте!!!!Уууууух!!!», - подписала снимок Наташа.

Подписчики остались в восторге от нового образа 43-летней Королевой, назвав ее «старшеклассницей» и отметив, что они с сыном выглядят как брат с сестрой. Чего не скажешь об экспериментах со стилем 30-летней Насти Каменских, которая также решила заплести длинные косы. Пользователи Сети раскритиковали певицу и посчитали подобный вид неуместным для ее возраста, а также упрекнули в подражании Лене Темниковой.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 10 2017 в 9:33 PDT

А как вы считаете, кому косы идут больше: Наташе Королевой или Настей Каменских?

Фото: instagram.com