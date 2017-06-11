После недавно прошедшей церемонии вручения премии, «МУЗ-ТВ» 36-летняя певица Юлия Началова наряду со скандально известной звездой светской хроники Ольгой Бузовой стала объектом внимания критиков. Знаменитость раскритиковали за внешний вид и неудачный выбор наряда. Пока одни хвалили Началову за «наконец-то показанные ножки», другие ужасались худобе и «старым коленкам». Некоторые комментаторы предположили, что платье для ковровой дорожки Юлия одолжила у Аллы Пугачевой.

Критика была настолько жесткой, что певица была вынуждена дать ответ в социальной сети. Под откровенным фото, демонстрирующим стройную фигуру, Началова оставила развернутый комментарий: «Я очень не люблю давать советы и считаю, что нельзя смотреть только с одной стороны на ситуацию или на человека. Каждая ситуация индивидуальна. Может это часть моего характера. Я пою и работаю с 11 лет. Это гастроли, заработки , телевидение, и вся эта индустрия .. одним словом - моя жизнь .. в это же время, в самолётах и поездах конспекты, рефераты, муз. Школа , училище им. Гнесиных, поступление в ГИТИС ( РАТИ) и тд. Тп. ))) Огромное колличество международных конкурсов и фестивалей... Победы... вообщем целая жизнь .. Меня очень умиляет )) , серьезно , я даже не обижаюсь никогда, когда люди, помня меня ребёнком пишут , что я так сказать постарела или ещё что то в этом роде... Слушайте) Мне 36 лет и у меня есть любимая дочь, которой скоро 11 ( подросток уже почти)) )))) я занимаюсь своим профессиональным делом уже ровно 25 лет . Как вы считаете это много или мало ? )) Многих из вас ещё небыло на свете )))) сейчас мне нравится свой возраст) сейчас и " ноги ещё бегают и голова УЖЕ соображает ))) , и я считаю в каждом возрасте есть своя прелесть . Просто к этому, надо достойно подходить и относится . Но возраст , конечно не главное . .. за большое количество лет работы в шоу-бизнесе и набранного опыта, я наблюдала за многими вещами , ситуациями, видела много предательства ... и всегда делала выводы , где для меня определённо табу. На какие то вещи . ... наверное, всё изначально у каждого из нас идёт от семьи , от того как и в каком направлении нас воспитывали. .. Я не смотрю на людей через какую то призму, стараюсь не делать выводов о человеке , не узнав его достаточно хорошо.. и конечно стараюсь прощать неадекватных людей... ведь это издержки производства».

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)Июн 10 2017 в 1:12 PDT

Стоит отметить, что многим звездам удается отлично выглядеть и в более зрелом возрасте.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: архивы пресс-служб, instagram.com