Несмотря на дождливую майскую погоду, для Собчак и Виторгана этот месяц стал по-настоящему жарким и полным на события. Максим и Ксения решили передохнуть от родительских хлопот и устроили себе долгожданный совместный отпуск. Сначала звездная чета насладилась культурой Азии, посетив Японию и Китай, а пару дней назад отправились в Турцию.

Теперь же пара радует подписчиков ярким кадрами из солнечной страны. Так, буквально пару часов назад Максим опубликовал короткое видео с морского побережья, где продемонстрировал результаты работы в спортзале.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Май 17 2017 в 1:16 PDT

«За дело!.. Или черт с ним?», - поинтересовался у поклонников актер, вероятно задумавшись над тем, стоит ли продолжать тренировки.

«Однозначно - черт с ним! Куда уж лучше», «И так сойдёт)», «За дело, уже есть результат, надо продолжать», «Да ну его......это дело!», - разделились в мнениях пользователи Сети, некоторые из которых все же отметили, что еще стоит немного поработать над рельефом.

А вот что касается Ксении Собчак, вместо фотографий в купальнике, журналистка предпочитает делиться с фанатами кадрами красивых пейзажей Турции, а также выкладывать снимки с мужем, нежно признаваясь ему в любви.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 15 2017 в 12:09 PDT

«Люблю робко "жаться" к нему и чувствовать себя маленькой девочкой.», - подписала Ксения.

Фото: instagram.com, east news.ru